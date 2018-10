BÖRSEN-TICKER-Ölpreise weiten nach EIA-Daten Verluste aus

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Ein unerwartet starker Anstieg der Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche drückt die Ölpreise stärker ins Minus: Brent verliert 2,4 Prozent auf 79,43 Dollar je Barrel, WTI rutscht um rund drei Prozent auf 69,77 Dollar ab.

MEDIENBERICHT SCHIEBT RENDITEN ITALIENISCHER ANLEIHEN AN

Ein Medienbericht über eine mögliche Ablehung des italienischen Haushaltsentwurfs durch die EU-Kommission schiebt die Renditen der italienischen Anleihen weiter in die Höhe: Sie steigen auf 3,526 Prozent von 3,516 Prozent kurz zuvor. An der Börse reagieren die Aktien aber kaum.

***********************************************************

11:39 KLINIKBETREIBER MEDICLINIC AUF REKORDTIEF

Die Aktien des Klinikbetreibers Mediclinic fallen an der Londoner Börse um mehr als 20 Prozent auf ein Rekordtief von 376 Pence. Die Firma schraubte ihre Umsatzziele für den Nahen Osten herunter. Im ersten Halbjahr schrumpfte das operative Konzernergebnis wechselkursbereinigt um vier Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 40 Prozent verloren.

**********************************************************

8:35 FMC DROHT GRÖßTER TAGESVERLUST SEIT 2002

Eine Prognosesenkung brockt Fresenius Medical Care (FMC) im Frankfurter Frühhandel ein Kursminus von rund zehn Prozent ein. Damit droht den Aktien der größte Tagesverlust seit gut 16 Jahren.

***********************************************************

07:51 UMSATZSPRUNG GIBT ZOOPLUS AUFTRIEB

Ein 19-prozentiger Anstieg des Quartalsumsatzes ermuntert Anleger zum Einstieg bei Zooplus. Die Titel legen vorbörslich 2,3 Prozent zu.

***********************************************************

07:49 NEUE PARTNERSCHAFT BEFLÜGELT EVOTEC

Die Bekanntgabe einer Entwicklungspartnerschaft mit Ferring Pharmaceuticals hievt Evotec am Mittwoch an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 3,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)