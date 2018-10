Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Ein überraschend hoher Quartalsgewinn und ein Aktienrückkauf treiben den Alcoa-Kurs an. Die Aktien des US-Aluminiumproduzenten liegen vorbörslich an der Wall Street fünf Prozent im Plus. Der Konzern will Titel im Volumen von 200 Millionen Dollar zurückkaufen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

