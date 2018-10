BÖRSEN-TICKER-Italiens Anleihe-Renditen steigen weiter

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Wegen des Haushaltsstreits zwischen der Regierung in Rom und der EU-Kommission steigt bei Italien-Anlegern die Anspannung. Dies treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 3,627 von 3,545 Prozent. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat betont, dass seine Behörde den italienischen Haushalt für 2019 vorurteilsfrei prüfen wird.

15:46 SIXT MIT GRÖSSTEM KURSSPRUNG SEIT 2011

Eine Prognose-Anhebung beschert Sixt den größten Kurssprung seit sieben Jahren. Die Aktien steigen um knapp elf Prozent auf 100,70 Euro.

12:53 ALCOA WEGEN AKTIENRÜCKKAUFS GEFRAGT

Ein überraschend hoher Quartalsgewinn und ein Aktienrückkauf treiben den Alcoa-Kurs an. Die Aktien des US-Aluminiumproduzenten liegen vorbörslich an der Wall Street fünf Prozent im Plus. Der Konzern will Titel im Volumen von 200 Millionen Dollar zurückkaufen.