BÖRSEN-TICKER-KlöCo rutschten ans SDax-Ende

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Die Erholung der Aktien von Klöckner & Co. (KlöCo) ist vorerst beendet. Sie verlieren 5,2 Prozent auf 9,05 Euro und notierten wieder auf dem Niveau vom Wochenbeginn.

09:27 CONTINENTAL FOLGEN MICHELIN INS MINUS

Ein pessimistischer Ausblick auf den Reifenmarkt von Michelin macht Continental zu schaffen. Die im Dax gelisteten Aktien fallen in der Spitze um 2,9 Prozent auf 133,70 Euro, den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Der französische Rivale Michelin malt wegen der sinkenden Nachfrage nach Fahrzeugen aus China und neuen Abgasvorschriften in Europa ein düsteres Bild für den Reifenmarkt. Michelin rutschten an der Pariser Börse um bis zu sieben Prozent ab.

08:31 ITALIENISCHE BONDRENDITEN AUF 4-1/2-JAHRESHOCH

Die Sorgen um Italiens Staatsfinanzen lassen die Anleger nicht los: Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihen steigt um sieben Basispunkte auf 3,74 Prozent, den höchsten Stand seit Februar 2014. Die EU-Kommission räumte Italien in einem Brief eine Frist bis Montag ein, um auf die Bedenken an dem Haushaltsentwurf zu antworten.

07:52 ANLEGER TRENNEN SICH NACH HERABSTUFUNG VON KWS SAAT

KWS Saat rutschen im vorbörslichen Handel bei Lang & schwarz um 3,2 Prozent ab und sind schwächster Wert im SDax. Analysten von Bankhaus Lampe stuften die Titel auf “Hold” von “Buy” zurück und senkten das Kursziel auf 320 Euro von 375 Euro.

07:51 BEIERSDORF FALLEN NACH HERUNTERSTUFUNG

Nach einer Herunterstufung finden sich Beiersdorf am Freitag am Dax-Ende wieder. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent. Die Analysten vom Bankhaus Lampe haben die Titel auf “Hold” von “Buy” gesetzt. Das Kursziel nahmen sie auf 94 von 105 Euro zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)