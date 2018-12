BÖRSEN-TICKER-Fusionsfantasie um Deutsche Bank und Commerzbank

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Spekulationen auf eine nahende Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank gibt den Aktien der beiden Institute Auftrieb. Erstere steigen um 4,2 Prozent auf 7,74 Euro und letztere sogar um 7,1 Prozent auf 7,04 Euro. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, dem zufolge die Bundesregierung einen Zusammenschluss der Geldhäuser forciert.

13:58 ANLEGER HOFFEN AUF KOMPROMISS IN ITALIENS HAUSHALTSSTREIT

Anleger hoffen auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission. Im Vorfeld eines Treffens von Ministerpräsident Giuseppe Conte mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zieht der Mailänder Aktienindex um 1,7 Prozent an, die Bondrenditen der zweijährigen Papiere fallen um 18 Basispunkte. Der Euro zieht auf 1,1364 Dollar an. Händler verweisen auf einen Bericht von Bloomberg, wonach Conte ein Defizitziel von zwei Prozent vorschlagen will.

11:15 SOCIETE GENERALE SENKT DAUMEN ÜBER NORMA

Nach einer Herunterstufung durch Societe Generale fallen Norma um bis zu 7,8 Prozent auf ein Anderthalb-Monats-Tief von 42,60 Euro. Die Analysten setzen ihre Bewertung auf “Sell” von “Buy” herunter. Das Kursziel halbierten sie auf 35 statt wie bisher 71 Euro. 2019 sei bei dem Auto- und Industriezulieferer mit einem verlangsamten Wachstum und Margendruck zu rechnen, hieß es. Nachdem sich die Aktie besser als die Branche entwickelt habe, sei es unwahrscheinlich, dass diese Entwicklung anhalte.

08:46 ALLIANZ NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Allianz liegen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent fester und zählen zu den Dax-Favoriten. Bank of America Merrill Lynch stufte die Titel auf “Buy” von “Neutral” hoch. Das Kursziel hoben sie auf 210 von zuvor 208 Euro an.

07:53 KAUFEMPFEHLUNG TREIBT RATIONAL AN

Rational setzen sich nach einer Kaufempfehlung an die Spitze der SDax-Werte. Die Papiere gewinnen bei Lang & Schwarz 3,6 Prozent. HSBC stufte sie auf “Buy” von “Hold” herauf. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)