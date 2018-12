BÖRSEN-TICKER-Stamm- und Vorzugsaktien von RWE im Aufwind

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - In der Aussicht auf eine Umwandlung der RWE-Vorzugsaktien in Stammaktien decken sich Anleger mit Titeln des Energiekonzerns ein. Die im Dax notierten Stammaktien steigen um 2,5 Prozent auf 19,72 Euro. Die Vorzugsaktien legen um 19,1 Prozent auf 19,32 Euro zu. Ein Händler sagt, Anleger spekulierten auch darauf, dass durch die Umwandlung die Bedeutung von RWE im Dax steige.

10:10 DAX KIPPT INS MINUS

Der Dax kann seine Kursgewinne nicht halten und liegt 0,1 Prozent im Minus bei 10.921 Punkten. Der EuroStoxx gibt seine anfänglichen Gewinne ebenfalls ab und tritt bei 3110 Punkten auf der Stelle. Im Vorfeld der EZB-Sitzung seien die Anleger vorsichtig, sagten Händler.

08:18 PFUND KANN GEWINNE NACH MISSTRAUENSVOTUM HALTEN

Nach dem Kurssprung in Folge des überstandenen Misstrauensvotums von Premierministerin Theresa May kann das britische Pfund seine Gewinn knapp halten. Die Devise notiert um die 1,2620 Dollar. Vor dem Abstimmungsergebnis hatte das Pfund am Mittwoch auf einem 20-Monats-Tief von 1,2477 Dollar notiert und hatte dann mehr als ein Prozent zugelegt.

07:41 SPEKULATIONEN UM DEUTSCHE BANK UND COBA HALTEN AN

Die Fusionsfantasien um Deutsche Bank und Commerzbank halten an. Die Aktien von Deutsche Bank steigen bei Lang & Schwarz um 1,5 Prozent, die Commerzbank-Papiere legen ein Prozent zu. Der Dax wird 0,2 Prozent höher erwartet. Einem Medienbericht zufolge versucht die Bundesregierung, den Weg für einen Zusammenschluss der beiden Geldhäuser zu ebnen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)