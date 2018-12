BÖRSEN-TICKER-Leoni-Anleger machen Kasse

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Nach dem jüngsten Kurssprung als Reaktion auf eine Reuters-Meldung nehmen einige Leoni-Anleger am Freitag Gewinne mit. Die Akltien fallen am Freitag um 4,6 Prozent, nachdem sie am Donnerstag gut 18 Prozent zugelegt hatten. Insidern zufolge hat der indische Rivale Motherson Sumi ein Auge auf den Autozulieferer geworfen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

