BÖRSEN-TICKER-Isra Vision nach Zahlen auf Talfahrt

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Enttäuscht reagieren Anleger auf die Geschäftszahlen von Isra Vision. Die Aktien fallen um knapp elf Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 27 Euro. Der Spezialmaschinen-Bauer steigerte zwar seinen Gewinn, Umsatz und Marge blieben aber hinter den Erwartungen zurück.

***********************************************************

09:25 AUMANN NACH KURSZIEL-SENKUNG AUF TALFAHRT

Nach einem negativen Analystenkommentar fallen die Aktien von Aumann um 8,1 Prozent auf ein Rekord-Tief von 29,55 Euro. Der Maschinenbauer sei zwar auf gutem Weg, seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, schreibt Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe. Der Auftragseingang und damit auch die Aussichten für 2019 bereiteten ihm aber Kopfzerbrechen. Er halbierte das Kursziel auf 50 Euro.

***********************************************************

09:13 LEONI-ANLEGER MACHEN KASSE

Nach dem jüngsten Kurssprung als Reaktion auf eine Reuters-Meldung nehmen einige Leoni-Anleger am Freitag Gewinne mit. Die Akltien fallen am Freitag um 4,6 Prozent, nachdem sie am Donnerstag gut 18 Prozent zugelegt hatten. Insidern zufolge hat der indische Rivale Motherson Sumi ein Auge auf den Autozulieferer geworfen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)