BÖRSEN-TICKER-Lufthansa machen Boden gut - LSG-Gespräche im Blick

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Lufthansa-Aktien machen Boden gut, nachdem Reuters von Gesprächen über die Zukunft der Catering-Tochter LSG berichtet hat. Die Aktien notieren noch rund ein Prozent schwächer bei 19,19 Euro. Zuvor hatten sie rund 1,5 Prozent im Minus gelegen. Die Lufthansa lotet für LSG Möglichkeiten eines Verkaufs oder eines Zusammengehens aus und spricht mit den Konkurrenten Do&Co aus Österreich, SATS aus Singapur und der Schweizer Gategroup, wie mehrere mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

***********************************************************

13:14 BELMOND STEIGEN NACH LVMH-KAUFOFFERTE UM KNAPP 40 VH

Die Übernahmeofferte durch den weltgrößten Luxusgüterhersteller LVMH löst einen Run auf Aktien der Hotelkette Belmond aus. Die Titel steigen vorbörslich in New York um knapp 40 Prozent auf 24,60 Dollar. LVMH will 25 Dollar je Belmond-Aktie auf den Tisch legen, die Transaktion bewertet Belmond einschließlich Schulden mit 3,2 Milliarden Dollar. LVMH-Aktien notieren in Paris 1,5 Prozent schwächer.

9:49 SCHWACHE KONJUNKTURDATEN SETZEN EURO ZU

Das schwächste deutsche Wirtschaftswachstum seit vier Jahren macht dem Euro zu schaffen. Außerdem bereitet der Rutsch des französischen Einkaufsmanager-Index unter die Marke von 50 Punkten Kopfschmerzen. Die Gemeinschaftswährung verbilligt sich auf 1,1302 von zuvor 1,1355 Dollar.

***********************************************************

09:37 ISRA VISION NACH ZAHLEN AUF TALFAHRT

Enttäuscht reagieren Anleger auf die Geschäftszahlen von Isra Vision. Die Aktien fallen um knapp elf Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 27 Euro. Der Spezialmaschinen-Bauer steigerte zwar seinen Gewinn, Umsatz und Marge blieben aber hinter den Erwartungen zurück.

***********************************************************

09:25 AUMANN NACH KURSZIEL-SENKUNG AUF TALFAHRT

Nach einem negativen Analystenkommentar fallen die Aktien von Aumann um 8,1 Prozent auf ein Rekord-Tief von 29,55 Euro. Der Maschinenbauer sei zwar auf gutem Weg, seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, schreibt Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe. Der Auftragseingang und damit auch die Aussichten für 2019 bereiteten ihm aber Kopfzerbrechen. Er halbierte das Kursziel auf 50 Euro.

***********************************************************

09:13 LEONI-ANLEGER MACHEN KASSE

Nach dem jüngsten Kurssprung als Reaktion auf eine Reuters-Meldung nehmen einige Leoni-Anleger am Freitag Gewinne mit. Die Akltien fallen am Freitag um 4,6 Prozent, nachdem sie am Donnerstag gut 18 Prozent zugelegt hatten. Insidern zufolge hat der indische Rivale Motherson Sumi ein Auge auf den Autozulieferer geworfen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)