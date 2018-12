BÖRSEN-TICKER-K+S ziehen an - Geringere Ergebnisbelastung erwartet

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Anleger greifen bei Aktien von K+S zu, nachdem der Konzern für das vierte Quartal eine geringere Ergebnisbelastung als bisher erwartet in Aussicht gestellt hat. Außerdem soll die Kaliproduktion am Werk Werra zum Jahresende steigen. K+S-Titel ziehen um 1,9 Prozent auf 15,59 Euro an und sind zweitgrößter Gewinner im MDax.

07:51 AUSVERKAUF BEI TECH-WERTEN - WIRECARD AM DAX-ENDE

Der Ausverkauf bei Technologiewerten in Asien belastet auch die deutschen Tech-Werte. Wirecard verlieren vorbörslich 1,6 Prozent und sind schwächster Dax-Wert. Infineon geben 0,5 Prozent nach und Dialog Semiconductor im SDax 2,6 Prozent.

07:46 AUFTRAG AUS ARGENTINIEN GIBT NORDEX RÜCKENWIND

Ein Folgeauftrag aus Argentinien gibt der Nordex-Aktie Rückenwind. Die Titel steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent und sind unter den größten Gewinnern im SDax.

07:42 PFEIFFER VACUUM RUTSCHEN AB NACH HERABSTUFUNG

Anleger werfen nach einer Herabstufung Aktien von Pfeiffer Vacuum aus ihren Depots. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz drei Prozent. Analysten von HSBC stuften ihr Aktienrating auf “Hold” von “Buy” zurück und senkten das Kursziel auf 127 von 170 Euro.

07:38 COMPUGROUP TOP-FAVORIT IM SDAX NACH KAUFEMPFEHLUNG

Die Aktien von Compugroup profitieren am Dienstag vorbörslich von einer Kaufempfehlung. Sie steigen bei Lang & Schwarz um 3,2 Prozent und sind Spitzenreiter im SDax. Analysten von Baader Helvea stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” nach oben. Ihr Kursziel liegt bei 49 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)