BÖRSEN-TICKER-Adidas und Puma nach Nike-Zahlen fester

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Die überraschend guten Quartalszahlen von Nike sorgen für Hochstimmung unter den Anlegern. Die Aktien des Rivalen Adidas liegen bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent im Plus und sind damit stärkster Dax-Wert. Im MDax geht es für Puma 1,6 Prozent bergauf. Nike-Aktien sind im nachbörslichen US-Handel um rund sieben Prozent in die Höhe geschnellt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

