BÖRSEN-TICKER-Delivery Hero im Aufwind

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Nach dem Verkauf des Deutschlands-Geschäfts an den niederländischen Rivalen Takeaway.com geht es für Delivery Hero bei Lang & Schwarz ein Prozent bergauf. Die Aktien des weltgrößten Essen-Lieferdienstes gehören damit zu den stärksten MDax-Werten.

07:53 ADIDAS UND PUMA NACH NIKE-ZAHLEN FESTER

Die überraschend guten Quartalszahlen von Nike sorgen für Hochstimmung unter den Anlegern. Die Aktien des Rivalen Adidas liegen bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent im Plus und sind damit stärkster Dax-Wert. Im MDax geht es für Puma 1,6 Prozent bergauf. Nike-Aktien sind im nachbörslichen US-Handel um rund sieben Prozent in die Höhe geschnellt.