BÖRSEN-TICKER-Dax folgt Wall Street ins Plus

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Im Windschatten der Kursgewinne an der Wall Street arbeitet sich der Dax ins Plus vor. Er steigt um 0,3 Prozent auf 10.640 Punkte, nachdem er zuvor auf ein Zwei-Jahres-Tief von 10.512,64 Zählern gefallen war.

12:15 DANSKE-BANK-AKTIEN TAUMELN NACH SENKUNG DER GEWINNZIELE

Die erneute Senkung der Gewinnziele verprellt die Anleger der Danske Bank. Die Aktien rutschen um bis zu 4,8 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Tief von 123 Kronen. Das von einem Geldskandal erschütterte Finanzinstitut geht nur noch von einem Überschuss von rund 15 Milliarden Dänischen Kronen (umgerechnet rund zwei Milliarden Euro) aus nach 16 bis 17 Milliarden Kronen bei der vorherigen Schätzung. Seit Jahresbeginn haben die Aktien rund 47 Prozent an Wert verloren.

10:19 SLM SOLUTIONS FINDEN KEINE KLARE RICHTUNG

Nach einer Prognosesenkung gehen SLM Solutions auf Berg- und Talfahrt. Die im TecDax gelisteten Aktien des 3D-Druckerbauers fallen in den ersten Handelsminuten um 10,2 Prozent auf 9,55 Euro. Am Vormittag liegen sie dann zeitweise 4,3 Prozent fester. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2018 nun einen Umsatz im zweistelligen Prozentbereich unter Vorjahresniveau und eine negative zweistellige EBITDA-Marge.

08:01 DELIVERY HERO IM AUFWIND

Nach dem Verkauf des Deutschlands-Geschäfts an den niederländischen Rivalen Takeaway.com geht es für Delivery Hero bei Lang & Schwarz ein Prozent bergauf. Die Aktien des weltgrößten Essen-Lieferdienstes gehören damit zu den stärksten MDax-Werten.

07:53 ADIDAS UND PUMA NACH NIKE-ZAHLEN FESTER

Die überraschend guten Quartalszahlen von Nike sorgen für Hochstimmung unter den Anlegern. Die Aktien des Rivalen Adidas liegen bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent im Plus und sind damit stärkster Dax-Wert. Im MDax geht es für Puma 1,6 Prozent bergauf. Nike-Aktien sind im nachbörslichen US-Handel um rund sieben Prozent in die Höhe geschnellt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)