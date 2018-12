BÖRSEN-TICKER-Zalando folgt US-Konkurrenten ins Plus

Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - Die deutlichen Kursgewinne bei US-Einzelhandelswerten am 2. Weihnachtsfeiertag treiben am Donnerstag die Aktien von Zalando in die Höhe. Die Titel legen im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz jeweils rund 4,5 Prozent zu und sind mit Abstand größter Gewinner im MDax. In den vergangenen fünf Handelstagen verloren Zalando-Titel fast zwölf Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles