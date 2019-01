BÖRSEN-TICKER-Italiens Banken wegen Fall Carige auf Talfahrt

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Die Zwangsverwaltung der italienischen Krisenbank Carige durch die EZB setzt den übrigen Instituten des Landes zu. Der italienische Bankenindex fällt um 2,7 Prozent. Carige-Titel bleiben vorerst vom Handel ausgesetzt.

09:36 RENDITE VON BUNDESANLEIHE AUF EINEINHALB-JAHRES-TIEF

Die allgemeine Risikoaversion treibt Anleger am Mittwoch in Bundesanleihen. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 0,173 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)