BÖRSEN-TICKER-Rendite zehnjähriger Bundesanleihe auf Zwei-Jahres-Tief

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft treibt immer mehr Anleger in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Das drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 0,151 Prozent, den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren.

***********************************************************

10:35 GERRESHEIMER RUTSCHEN ANS MDAX-ENDE

Die Aktien von Gerresheimer fallen um acht Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 52,65 Euro. Das ist der größte Kursrutsch seit mehr als vier Jahren. Händlern zufolge haben die Analysten von JPMorgan die Papiere auf “Underweight” heruntergestuft.

***********************************************************

10:29 VERKAUF VON MITTELFELDSPIELER PULISIC TREIBT BVB-AKTIE

Die Aussicht auf eine 64 Millionen Euro schwere Ablösesumme für Christian Pulisic gibt Borussia Dortmund (BVB) Auftrieb. Die Aktie steigt gegen den Trend um 0,6 Prozent. Der Mittelfeldspieler wird den Angaben zufolge an Chelsea verkauft, aber bis zum Saisonende an Dortmund ausgeliehen.

***********************************************************

09:47 ITALIENS BANKEN WEGEN FALL CARIGE AUF TALFAHRT

Die Zwangsverwaltung der italienischen Krisenbank Carige durch die EZB setzt den übrigen Instituten des Landes zu. Der italienische Bankenindex fällt um 2,7 Prozent. Carige-Titel bleiben vorerst vom Handel ausgesetzt.

***********************************************************

09:36 RENDITE VON BUNDESANLEIHE AUF EINEINHALB-JAHRES-TIEF

Die allgemeine Risikoaversion treibt Anleger am Mittwoch in Bundesanleihen. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 0,173 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)