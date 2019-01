BÖRSEN-TICKER-Infineon und Wirecard unter den größten Dax-Verlierern

Frankfurt, 03. Jan (Reuters) - Nach der Umsatzwarnung von Apple stehen im Dax vor allem Technologiewerte unter Druck. Die Aktien von Infineon fallen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 2,3 Prozent und sind schwächster Wert in dem Leitindex. Wirecard-Titel geben gut ein Prozent nach.

07:25 GOLD STEIGT AUF HÖCHSTEN STAND SEIT JUNI 2018

Die steigende Nervosität an den Börsen treibt Anleger verstärkt in Gold. Das Edelmetall verteuert sich am Donnerstag um ein halbes Prozent auf 1290,72 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und erreicht den höchsten Stand seit fast sieben Monaten.