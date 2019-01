BÖRSEN-TICKER-Medigine profitieren von Partnerschaft mit Helmholtz

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Die exklusive Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Zentrum München zur Erforschung von Behandlungsmethoden für Tumore gibt den Aktien von Medigene Auftrieb. Die im SDax notierten Titel steigen um neun Prozent auf 8,45 Euro.

07:45 BAYER ÜBERNEHMEN SPITZENPLATZ IM DAX

Der von Bayer errungene Vorteil im anstehenden Glyphosat-Schadenersatzverfahren kommt bei Anlegern gut an. Die Bayer-Titel steigen am Freitag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 2,5 Prozent und sind Spitzenreiter im Dax.