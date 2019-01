BÖRSEN-TICKER-Hoffnung auf Nachfrageschub aus China treibt Autowerte

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Ein Medienbericht über Pläne der chinesischen Regierung zur Ankurbelung des Autoabsatzes gibt den Fahrzeug-Herstellern und Zulieferern Schub. Der europäische Branchenindex steigt um 2,9 Prozent, die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen gewinnen bis zu 2,2 Prozent. Continental legen sogar 3,8 Prozent zu.

***********************************************************

09:25 VERKAUFSEMPFEHLUNG BELASTET AKTIEN VON KION

Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs für die Kion-Aktie stößt Anlegern sauer auf. Die Titel fallen um 7,3 Prozent auf 43,10 Euro und sind mit Abstand größter MDax-Verlierer. Goldman stufte das Rating für Kion auf “Sell” von “Neutral” herunter und senkte das Kursziel auf 42 Euro von 59 Euro.

09:12 DÜRR UNTER DRUCK NACH HERABSTUFUNG

Aktien des Anlagenbauers und Autozulieferers Dürr rutschen am Dienstag nach einer Herabstufung um 4,1 Prozent auf 31,40 Euro ab und sind einer der größten Verlierer im MDax. Analysten von Bank of America Merrill Lynch stuften ihr Aktienrating auf “Underperform” von “Neutral” herunter. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)