BÖRSEN-TICKER-Hochstufung hievt Scout24 an MDax-Spitze

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar schiebt Scout24 an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 4,6 Prozent auf 42,44 Euro. Die Experten von JPMorgan stuften die Papiere auf “Overweight” von “Neutral” hoch und hoben das Kursziel auf 50 von 39 Euro an.

08:22 NEUES PATENT GIBT MEDIGENE AUFTRIEB

Der Erhalt eines weiteren europäischen Patents ermuntert Anleger zum Einstieg bei Medigene. Die Aktien der Biotechfirma steigen im Frankfurter Frühhandel um 4,5 Prozent.

07:48 PALLADIUMPREIS KLETTERT ERNEUT AUF REKORDHOCH

Der Höhenflug von Palladium geht weiter: Das in Katalysatoren für Benzinmotoren eingesetzte Edelmetall verteuert sich um 1,9 Prozent und markiert mit 1340,50 Dollar je Feinunze den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Gold verbilligt sich dagegen um 0,2 Prozent auf 1282,92 Dollar. Zuletzt war die Preisdifferenz zwischen den beiden Anfang der 2000er Jahre so groß.

07:36 REKORDABSATZ HIEVT DAIMLER AN DAX-SPITZE

Der achte Jahres-Absatzrekord in Folge verhilft Daimler am Mittwoch vorbörslich zum einem Kurssprung. Die Aktien steigen um 2,5 Prozent und sind damit Spitzenreiter im Dax.