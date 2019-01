BÖRSEN-TICKER-Osram Licht startet Aktienrückkauf

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Der Lichttechnik-Konzern Osram Licht will seinen im November angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro starten. Ab Donnerstag werde mit einer ersten Tranche begonnen, teilte Osram mit. Im Zeitraum bis längstens zum 10. November 2019 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 225 Millionen Euro zurückgekauft werden. Osram-Aktien gingen am Mittwoch bei 37,77 Euro aus dem Handel.

DAX BRÖCKELT IM SOG DER WALL STREET ETWAS AB

Der Dax entfernt sich wieder etwas von der 11.000-Punkte-Marke. Der deutsche Leitindex liegt 0,7 Prozent im Plus bei 10.876 Punkten. Das Tageshoch markierte er bei 10.961 Zählern. Auch die Wall Street grenzt ihre Gewinne ein: Der Dow-Jones-Index liegt noch 0,2 Prozent höher, der S&P-Index pendelt um seinen Vortagesschluss.

15:04 WACKER CHEMIE ERKLIMMEN FÜNF-WOCHEN-HOCH

Die Wacker Chemie-Aktien gehen im MDax auf Höhenflug. Sie legen um bis zu 10,4 Prozent auf 88,70 Euro zu und erklimmen ein Fünf-Wochen-Hoch. Händlern zufolge setzen Anleger vermehrt darauf, dass sich die Nachfrage in der chinesischen Solarbranche wieder erholt. China plant Solar- und Windprojekte, die nicht von der Regierung subventioniert werden.

9:47 DEUTSCHER STROMPREIS STEIGT UM MEHR ALS 50 PROZENT

Ein Rückgang der Windenergie bei gleichzeitig steigender Nachfrage treibt den Strompreis in Deutschland. Der außerbörslich gehandelte Kontrakt zur Lieferung am darauffolgenden Tag verteuert sich um 55 Prozent auf 66 Euro je Megawattstunde. Sein französisches Pendant steigt um 18 Prozent auf 69,05 Euro.

08:27 HOCHSTUFUNG HIEVT SCOUT24 AN MDAX-SPITZE

Ein positiver Analystenkommentar schiebt Scout24 an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 4,6 Prozent auf 42,44 Euro. Die Experten von JPMorgan stuften die Papiere auf “Overweight” von “Neutral” hoch und hoben das Kursziel auf 50 von 39 Euro an.

08:22 NEUES PATENT GIBT MEDIGENE AUFTRIEB

Der Erhalt eines weiteren europäischen Patents ermuntert Anleger zum Einstieg bei Medigene. Die Aktien der Biotechfirma steigen im Frankfurter Frühhandel um 4,5 Prozent.

07:48 PALLADIUMPREIS KLETTERT ERNEUT AUF REKORDHOCH

Der Höhenflug von Palladium geht weiter: Das in Katalysatoren für Benzinmotoren eingesetzte Edelmetall verteuert sich um 1,9 Prozent und markiert mit 1340,50 Dollar je Feinunze den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Gold verbilligt sich dagegen um 0,2 Prozent auf 1282,92 Dollar. Zuletzt war die Preisdifferenz zwischen den beiden Anfang der 2000er Jahre so groß.

07:36 REKORDABSATZ HIEVT DAIMLER AN DAX-SPITZE

Der achte Jahres-Absatzrekord in Folge verhilft Daimler am Mittwoch vorbörslich zum einem Kurssprung. Die Aktien steigen um 2,5 Prozent und sind damit Spitzenreiter im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)