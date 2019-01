BÖRSEN-TICKER-Südzucker arbeiten sich deutlich ins Plus vor

Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - Trotz roter Zahlen im dritten Quartal greifen die Anleger wieder bei Südzucker zu. Die Titel legen in der Spitze 7,5 Prozent auf 12,63 Euro zu, nachdem sie im Minus starteten. In den vergangenen zwölf Monaten haben die im SDax notierten Titel mehr als 30 Prozent an Wert verloren.

08:57 WACKER CHEMIE NACH HERUNTERSTUFUNG UNTER DRUCK

Nach einer Herunterstufung geht es für Wacker Chemie bergab. Die Aktien des Münchner Spezialchemie-Konzerns verlieren bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im MDax. Händlern zufolge hat JP Morgan die Titel auf "Underweight" von "Neutral" heruntergenommen.

07:59 FED-PROTOKOLLE MACHEN DOLLAR ZU SCHAFFEN Die Aussicht auf eine vorsichtigere Gangart der US-Notenbank Fed setzt dem Dollar zu. Der Dollar-Index, der die Weltleitwährung zu anderen wichtigen Währungen misst, fällt zeitweise um 0,2 Prozent auf 95,0290 Punkte. Der Euro klettert in der Nacht zum Donnerstag um 0,3 Prozent auf 1,1570 Dollar und markiert damit ein Drei-Monats-Hoch.

