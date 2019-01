MÄRKTE-Umsatzwarnung bei Online-Mobelhändler Home24 - Aktie gibt nach

Berlin, 16. Jan (Reuters) - Eine Umsatzwarnung des Online-Mobelhändlers Home24 hat die Anleger des Berliner Unternehmens vergrault. Die im Prime Standard notierten Aktien brachen am Mittwoch um acht Prozent auf 10,30 Euro ein. Mitte Juni war die Firma, an der die Startup-Schmiede Rocket Internet weiterhin beteiligt ist, zu einem Ausgabepreis von 23 Euro an die Börse gegangen.

Home24 gab am Dienstag nach Börsenschluss bekannt, die Umsatzziele fürs Gesamtjahr verfehlt zu haben. Statt bisher erwarteter 315 bis 323 Millionen habe es 2018 nur zu 312 bis 315 Millionen Euro gereicht. Im vierten Quartal lief es nicht wie prognostiziert, weswegen das währungsbereinigte Erlösplus nur bei 18 bis 22 Prozent (statt 25 bis 31 vh) liegt. Home24 begründete die negative Entwicklung damit, dass nicht alle Bestellungen im Dezember ausgeliefert werden konnten. (Reporterin: Nadine Schimroszik, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)