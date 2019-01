BÖRSEN-TICKER-Beiersdorf nach Umsatzzahlen im Aufwind

Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - Das Umsatzplus im vergangenen Jahr schiebt Beiersdorf an. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns stehen mit einem Plus von 0,9 Prozent bei Lang & Schwarz an der Dax-Spitze. Der Dax selbst wird 0,5 Prozent schwächer erwartet. Die Titel des Konkurrenten Henkel fallen um 1,2 Prozent.

08:15 DEUTSCHE EUROSHOP AUF TAUCHSTATION

Die Aktien der Deutschen Euroshop gehen auf Talfahrt und geben bei Lang & Schwarz knapp fünf Prozent nach. Sie bilden damit das Schlusslicht im MDax. Der auf Shopping-Center spezialisierte Investor hat im Geschäftsjahr 2018 vor Steuern ersten Berechnungen zufolge ein Bewertungsergebnis von minus 61 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahr waren es plus 13,1 Millionen Euro.

08:00 SÜDZUCKER NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Nach einer Hochstufung geht es für Südzucker bergauf. Bei Lang & Schwarz legen die Aktien zwei Prozent zu. Die Analysten von Berenberg haben die Titel auf “Hold” von “Sell” hochgesetzt und das Kursziel auf 13 von neun Euro erhöht.

07:47 MAY GEWINNT VERTRAUENSABSTIMMUNG - PFUND UNBERÜHRT

Nach dem Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May hat sich das Pfund kaum bewegt. Die britische Währung notiert am Donnerstag bei 1,2876 Dollar nach 1,2881 Dollar im Schlussgeschäft vom Mittwoch. Das Unterhaus lehnte den Misstrauensantrag gegen die Regierungschefin mit 325 gegen 306 Stimmen ab. May rief das Parlament zur Geschlossenheit für eine Lösung der Brexit-Frage auf. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)