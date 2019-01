BÖRSEN-TICKER-Deutz nach Kaufempfehlung fester

Frankfurt, 18. Jan (Reuters) - Eine Kaufempfehlung gibt Deutz Auftrieb. Die Aktien des Motorenbauers klettern um bis zu 5,4 Prozent auf 5,86 Euro in die Höhe und gehören damit zu den stärksten SDax-Werten. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser haben die Titel mit “Buy” und einem Kursziel von 8,50 Euro aufgenommen.

07:53 KLÖCKNER NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG UNTER DRUCK

Nach einer Verkaufsempfehlung trennen sich Anleger am Freitag von Klöckner & Co. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im SDax. Die Analysten vom Bankhaus Lampe haben die Titel auf "Sell" von "Buy" heruntergenommen.