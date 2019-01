BÖRSEN-TICKER-Möglicher neuer Ärger mit US-Behörden drückt Deutsche Bank

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Ein Medienbericht über US-Untersuchungen bei der Deutschen Bank wegen möglicher Geldwäsche setzt den Aktien des Instituts am Mittwoch zu. Sie verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 1,4 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge schaut sich die US-Notenbank Transaktionen im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank genauer an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles