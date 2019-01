BÖRSEN-TICKER-UBS-Kaufempfehlung gibt Klöckner & Co. Auftrieb

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Klöckner & Co. (KlöCo). Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um knapp fünf Prozent. Die Analysten der UBS stuften die Titel auf “Buy” von “Neutral” hoch, senkten das Kursziel allerdings auf 8,60 von zehn Euro.

08:04 MÖGLICHER NEUER ÄRGER MIT US-BEHÖRDEN DRÜCKT DEUTSCHE BANK

Ein Medienbericht über US-Untersuchungen bei der Deutschen Bank wegen möglicher Geldwäsche setzt den Aktien des Instituts am Mittwoch zu. Sie verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 1,4 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge schaut sich die US-Notenbank Transaktionen im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank genauer an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)