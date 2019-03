BÖRSEN-TICKER-Absturz in Äthopien belastet Flugzeug-Zulieferer Safran

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Der Absturz einer Boeing 737 der Ethiopian Airlines setzt dem französischen Flugzeug-Zulieferer Safran zu. Die Aktien des Unternehmens, das die Triebwerke der Unglücksmaschine lieferte, fallen am Montag in Paris um 1,9 Prozent. Die in Frankfurt notierten Aktien von Boeing brechen bei dünnen Umsätzen um zehn Prozent ein. Die Papiere des Rivalen Airbus legen dagegen 0,9 Prozent zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles