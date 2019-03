BÖRSEN-TICKER-Facebook nach Technik-Panne im Minus

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Nach einer Technik-Panne bei Facebook geraten die Aktien unter Druck und verlieren vorbörslich in New York 1,7 Prozent. Nutzer von Facebook, Instagram und WhatsApp hatten am Mittwoch weltweit teils mit massiven Störungen zu kämpfen.

11:42 WIRECARD STEIGEN AN DAX-SPITZE

Aktien von Wirecard bauen ihre Gewinne bei anziehenden Handelsumsätzen deutlich aus und steigen um 1,9 Prozent auf 121,00 Euro an die Dax-Spitze. Wirecard bestätigt einen Bericht, wonach ein Manager in Asien bei einer internen Untersuchung entlastet worden sei.

09:56 DAX UND EUROSTOXX50 ERHÖHEN DIE SCHLAGZAHL

Nach einem schwachen Start in den Handelstag drehen die Leitindizes in Europa auf. Der EuroStoxx50 steigt um 0,5 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 3341 Punkten. Der Dax legt um 0,4 Prozent auf 11.614 Zähler zu.

09:22 KURSVERLUSTE BEI RTL NACH ZAHLEN

Nach einem Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr gehen Anleger von RTL in Deckung. Die Titel verlieren 2,8 Prozent auf 48,80 Euro und sind einer der schwächsten Werte im MDax.

07:46 PFUND WIEDER AUF TALFAHRT

Nach dem Kurssprung in Folge der zweiten Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus in dieser Woche schwächt sich das Pfund Sterling wieder ab. Es verbilligt sich um gut ein halbes Prozent auf 1,3263 Dollar. Zuvor war es auf bis zu 1,3339 Dollar gestiegen.

07:40 RWE NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH SCHWÄCHER

Mit einem Ergebnis unter den Erwartungen von Analysten enttäuscht RWE seine Anleger. Die Aktien verlieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz knapp ein Prozent und sind unter den schwächsten Werten im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)