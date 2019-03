BÖRSEN-TICKER-Rheinmetall nach Herunterstufung auf Talfahrt

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar drückt Rheinmetall ans Ende des MDax. Die Aktien verlieren vorbörslich drei Prozent auf etwa 100 Euro. Die Analysten von HSBC stuften die Papiere auf "Hold" von "Buy" herunter, hoben das Kursziel allerdings auf 110 von 101 Euro an. *********************************************************** 07:24 ZEISS MEDITEC UND ISRA VISION MIT DIVIDENDENABSCHLAG Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Carl Zeiss Meditec 79,15 0,55 Isra Vision 35,35 0,15 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)