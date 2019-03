BÖRSEN-TICKER-Ausstieg von Großaktionär lässt Moncler-Anleger frösteln

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Der Ausstieg von Eurazeo macht Moncler zu schaffen. Die Titel des Luxusjacken-Anbieters fallen in Mailand um 3,8 Prozent auf 35,65 Euro. Der französische Finanzinvestor hatte seinen knapp fünfprozentigen Anteil zu je 36,50 Euro je Aktie verkauft. *********************************************************** 11:10 FEDEX NACH ERNEUTER GEWINNWARNUNG VORBÖRSLICH IM MINUS Eine erneute Prognosesenkung brockt FedEx den größten Kursrutsch des Jahres ein. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 7,1 Prozent. *********************************************************** 10:23 GEWINNRÜCKGANG SETZT JUNGHEINRICH ZU Schwache Zahlen und ein zurückhaltender Ausblick machen Jungheinrich zu schaffen. Die Aktien fallen um 3,9 Prozent. *********************************************************** 10:12 EUROPAS BANKEN WEITEN NACH UBS-ZAHLEN VERLUSTE AUS Schwache Geschäftszahlen der UBS drücken auf die Stimmung in der Finanzbranche. Der europäische Banken-Index weitet seine Verluste aus und verliert 0,6 Prozent. Zu den größten Verlierern zählt hier die Deutsche Bank mit einem Kursminus von 1,8 Prozent. UBS-Papiere büßen 2,3 Prozent ein. Die Titel des Rivalen Credit Suisse geben 2,4 Prozent nach. *********************************************************** 09:28 AUSBLICK SCHICKT NORMA AUF TALFAHRT Schlechter als erwartet ausgefallene Wachstumsziele lösen einen Ausverkauf bei Norma aus. Die Aktien verlieren knapp elf Prozent und steuern auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. Das angepeilte organische Umsatzplus von einem bis drei Prozent liege unter der Markterwartung eines Zuwachses von zwei bis vier Prozent, sagt ein Börsianer. *********************************************************** 09:18 GOLDMAN-VERKAUFSEMPFEHLUNG DRÜCKT FRAPORT Ein negativer Analystenkommentar setzt Fraport zu. Die Aktien verlieren zur Eröffnung 4,3 Prozent, nachdem die Analysten von Goldman Sachs die Papiere auf "Sell" heruntergestuft haben. *********************************************************** 07:59 FORTSCHRITT BEI ARZNEI-ENTWICKLUNG TREIBT MORPHOSYS Fortschritte bei der Entwicklung eines Krebsmittels ermuntern Anleger zum Einstieg bei Morphosys. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,2 Prozent. Die Biotechfirma erhält nach eigenen Angaben eine Meilenstein-Zahlung von fünf Millionen Dollar. *********************************************************** 07:54 PUMA-AKTIE SETZT NACH KAUFEMPFEHLUNG ZUM SPRUNG AN Eine Kaufempfehlung der Societe Generale (SocGen) gibt Puma Auftrieb. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,8 Prozent auf etwa 510 Euro. Die Experten setzen ihr Kursziel auf 627 Euro. *********************************************************** 07:39 RHEINMETALL NACH HERUNTERSTUFUNG AUF TALFAHRT Ein negativer Analystenkommentar drückt Rheinmetall ans Ende des MDax. Die Aktien verlieren vorbörslich drei Prozent auf etwa 100 Euro. Die Analysten von HSBC stuften die Papiere auf "Hold" von "Buy" herunter, hoben das Kursziel allerdings auf 110 von 101 Euro an. *********************************************************** 07:24 ZEISS MEDITEC UND ISRA VISION MIT DIVIDENDENABSCHLAG Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Carl Zeiss Meditec 79,15 0,55 Isra Vision 35,35 0,15 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)