BÖRSEN-TICKER-Aktiensplit bei KWS Saat

Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) - KWS Saat spaltet seine Aktien im Verhältnis eins zu vier auf. Die neuen Papiere sind den Angaben zufolge für das Geschäftsjahr 2018/2019 dividendenberechtigt.

08:11 HAPAG-LLOYD STEIGEN AN SDAX-SPITZE

In der Hoffnung auf steigende Gewinne greifen Anleger bei Hapag-Lloyd zu. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent. Damit sind sie am Freitag Top-Favorit im SDax.