BÖRSEN-TICKER-Adidas und Puma nach Nike-Zahlen gefragt

Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) - Die Rückkehr von Nike in die Gewinnzone macht Anleger von Adidas zuversichtlicher. Börsianer decken sich mit Titeln des Sportartikelherstellers ein und treiben den Kurs um 1,3 Prozent auf 211,20 Euro in die Höhe. Puma-Papiere legen ein halbes Prozent auf 502,00 Euro zu.

08:35 AKTIENSPLIT BEI KWS SAAT

KWS Saat spaltet seine Aktien im Verhältnis eins zu vier auf. Die neuen Papiere sind den Angaben zufolge für das Geschäftsjahr 2018/2019 dividendenberechtigt.

08:11 HAPAG-LLOYD STEIGEN AN SDAX-SPITZE

In der Hoffnung auf steigende Gewinne greifen Anleger bei Hapag-Lloyd zu. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent. Damit sind sie am Freitag Top-Favorit im SDax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)