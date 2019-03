BÖRSEN-TICKER-Herabstufung drückt Bayer ans Dax-Ende

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - Nach einer Herabstufung werfen Anleger Bayer-Titel aus den Depots. Die Aktien verlieren 2,8 Prozent auf 57,63 Euro und liegen damit am Dax-Ende. Analysten von Bank of America Merrill Lynch stuften die Papiere Händlern zufolge auf "Neutral" von "Buy" zurück. ***************************************************** 08:10 DIC ASSET EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro DIC Asset AG 10,48 0,48 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)