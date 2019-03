BÖRSEN-TICKER-Fiat und Peugeot im Zentrum von Fusionsspekulationen

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - Fusionsspekulationen treiben die Aktien von Fiat Chrysler an der Börse in Mailand um 1,3 Prozent auf 12,88 Euro nach oben. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insider, der französische Rivale Peugeot habe sich konkret um einen Zusammenschluss mit dem italienischen Autobauer bemüht. Peugeot-Aktien geben in Paris 1,1 Prozent auf 21,52 Euro nach. ***************************************************** 09:14 HERABSTUFUNG DRÜCKT BAYER ANS DAX-ENDE Nach einer Herabstufung werfen Anleger Bayer-Titel aus den Depots. Die Aktien verlieren 2,8 Prozent auf 57,63 Euro und liegen damit am Dax-Ende. Analysten von Bank of America Merrill Lynch stuften die Papiere Händlern zufolge auf "Neutral" von "Buy" zurück. ****************************************************** 08:10 DIC ASSET EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro DIC Asset AG 10,48 0,48 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)