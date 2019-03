BÖRSEN-TICKER-Lenzing nach Kaufempfehlung auf Höhenflug

Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Dank eines positiven Analystenkommentars steuert Lenzing auf den größten Tagesgewinn seit dreieinhalb Jahren zu. Die Aktien des Anbieters feuerfester Fasern steigen um 7,7 Prozent auf 93,10 Euro. Die Experten von Kepler Cheuvreux stuften die Titel von “Hold” auf “Buy” hoch und hoben das Kursziel von 85 auf 110 Euro an.

11:41 APPLE VORBÖRSLICH AN DER WALL STREET IM PLUS

Nach der Ankündigung eines Streaming-Dienstes unter anderem für selbst produzierte Filme und Serien nimmt Apple an der Börse wieder Fahrt auf. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street gut ein halbes Prozent auf 189,60 Dollar zu. Nach der Verkündung der Pläne am Montag hatten die Apple-Aktien noch nachgegeben.

08:15 AIRBUS IM AUFWIND NACH MILLIARDENAUFTRÄGEN AUS CHINA

Milliardenschwere Aufträge für Airbus aus China geben den Aktien des Flugzeugbauers Aufwind. Die in Frankfurt notierten Titel steigen im Frühhandel um 2,5 Prozent.

07:52 EVOTEC PROFITIERT VON KOOPERATION IN KREBSFORSCHUNG

Evotec-Aktien steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,1 Prozent und sind unter den Top-Favoriten im MDax. Der Konzern gab eine strategische Partnerschaft in der Krebsforschung mit dem Institut Mark Foundation bekannt. Die Kooperation ist zunächst auf zwei Jahre angelegt.

07:43 DEUTSCHE WOHNEN NACH ZAHLEN UND PROGNOSE GEFRAGT

Die Aktien von Deutsche Wohnen setzen sich nach einem positiven Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr an die Spitze im MDax. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent.

07:39 VERKAUFSEMPFEHLUNG SETZT ZOOPLUS UNTER DRUCK

Anleger von Zooplus nehmen nach einem negativen Analystenkommentar am Dienstag Reißaus. Die Aktien fallen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 3,8 Prozent und sind mit Abstand schwächster Wert im SDax. Die Analysten von Berenberg stuften ihr Aktienrating auf “Sell” von “Hold” herunter und halbierten ihr Kursziel auf 60 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)