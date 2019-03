BÖRSEN-TICKER-Hamborner Reit steigen an SDax-Spitze

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - Nach einer Dividendenanhebung auf 46 Cent je Aktie greifen Anleger bei Hamborner Reit zu. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent und sind größter Gewinner im SDax. ********************************************************** 7:47 WIRECARD ERNEUT FESTER Wirecard legen erneut zu. Mit einem Kursplus von 1,4 Prozent bei Lang & Schwarz sind sie größter Dax-Gewinner. Am Dienstag hatten sie mit einem Plus von rund 26 Prozent den größten Tagesgewinn seit mehr als zehn Jahren verbucht. Eine Anwaltskanzlei in Singapur hat in einer zehn Monate dauernden Untersuchung nur kleinere Unregelmäßigkeiten in den Büchern des bayerischen Zahlungsabwicklers gefunden. *********************************************** 7:32 DR. HÖNLE SIND EX-DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Dr Hoenle 48,00 0,80 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)