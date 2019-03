BÖRSEN-TICKER-H&M trotz Gewinnrückgang mit Kursprung

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Ein geringer als befürchtet ausgefallener Gewinnrückgang beschert Hennes & Mauritz (H&M) den größten Kurssprung seit einem halben Jahr. Die Aktien steigen um knapp 16 Prozent. In ihrem Schlepptau ziehen die Titel der "Zara"-Mutter Inditex 1,5 Prozent an. *********************************************************** 09:08 KURSZIEL-ANHEBUNG GIBT VARTA AUFTRIEB Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Varta. Die Aktien steigen um 3,1 Prozent auf 38,44 Euro. Die Experten der Berenberg Bank hoben ihr Kursziel auf 43 von 36,50 Euro an. *********************************************************** 07:39 NEMETSCHEK NACH ZAHLEN IM AUFWIND Ein optimistischer Ausblick hievt Nemetschek an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,1 Prozent. *********************************************************** 07:24 TELEKOM UND SARTORIUS MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Telekom 15,53 0,70 Sartorius 152,30 0,62 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)