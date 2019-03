MÄRKTE-Börsendebut von Lyft geglückt - Aktie steigt um 21 Prozent

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Der US-Mitfahrdienst und Uber-Konkurrent Lyft hat am Freitag einen erfolgreichen Einstand an der Börse gefeiert. Die Aktien schossen bei ihrem Debut an der US-Technologiebörse Nasdaq um rund 21 Prozent auf 87,24 Dollar nach oben.

Die Aktien von Lyft waren im Vorfeld begehrt gewesen, weswegen der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 70 bis 72 Dollar gelegen hatte. Das Unternehmen kam damit auf eine Marktbewertung von rund 24 Milliarden Dollar.

Lyft hat damit gut vorgelegt, denn der ebenfalls an die Börse strebende Rivale Uber will Insidern zufolge seine Werbetour im April beginnen. Die Marktbewertung von Uber dürfte allerdings wesentlich höher bei bis zu 120 Milliarden Dollar liegen.