BÖRSEN-TICKER-China-Daten steigern Appetit der Anleger auf Auto-Aktien

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - Die ermutigenden Industriedaten aus China machen den Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte für Autohersteller. Die Papiere von VW, Daimler und BMW gewinnen bis zu 3,3 Prozent. Der europäische Sektorindex steigt um drei Prozent und steuert auf den größten Tagesgewinn seit Anfang Januar zu.

8:11 LIRA SCHWÄCHER NACH KOMMUNALWAHLEN IN DER TÜRKEI

Die türkische Lira schwächt sich nach den Kommunalwahlen in der Türkei ab. Ein Dollar verteuert sich im Gegenzug zeitweise um 1,6 Prozent auf 5,6284 Dollar.

07:44 GROßAUFTRAG AUS ARGENTINIEN SCHIEBT NORDEX AN

Ein Großauftrag aus Argentinien beflügelt die Aktien von Nordex. Die Titel des Windturbinenbauers steigen am Montag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 2,2 Prozent und sind Top-Favorit im SDax. Nordex liefert an einen Kunden in Südamerika 38 Turbinen mit insgesamt 166 Megawatt Leistung. Zudem soll Nordex auch für den Betrieb der Anlage zuständig sein. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)