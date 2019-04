Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin springt an der Börse Bitstamp am Dienstag um 23 Prozent auf 5076 Dollar in die Höhe. Das ist der höchste Kurs seit viereinhalb Monaten. Auch andere Cyberdevisen sind gefragt. So steigt etwa der Preis für Ethereum um gut zehn Prozent auf 155 Dollar. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles