BÖRSEN-TICKER-Herabstufung drückt SAF Holland ans SDax-Ende

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Eine Herabstufung drückt die Aktien des Lkw-Zulieferers SAF Holland im Frankfurter Frühhandel um drei Prozent ans Ende im SDax. Händlern zufolge stuften die Analysten von Bankhaus Lampe die Papiere auf “Hold” von “Buy” zurück. Ihr Kursziel liegt bei 11,50 Euro.

07:57 NORDEX PROFITIERT VON AUFTRAG AUS AUSTRALIEN

Ein Großauftrag aus Australien hievt die Nordex-Aktie nach oben. Sie steigt bei Lang & Schwarz im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent. Der Konzern liefert an einen Windpark in Südaustralien 35 Großturbinen und verbucht den Auftrag im ersten Quartal.

07:50 PROSIEBEN STEHT NACH KAUFEMPFEHLUNG HOCH IM KURS

Anleger decken sich nach einer Kaufempfehlung mit Aktien von ProSiebenSat.1 ein. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 2,9 Prozent und sind Spitzenreiter im MDax. Analysten von HSBC stuften die Papiere auf “Buy” von “Hold” nach oben und erhöhten das Kursziel auf 18 von 17 Euro.

07:41 BITCOIN KLETTERT AUF VIEREINHALB-MONATS-HOCH

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin springt an der Börse Bitstamp am Dienstag um 23 Prozent auf 5076 Dollar in die Höhe. Das ist der höchste Kurs seit viereinhalb Monaten. Auch andere Cyberdevisen sind gefragt. So steigt etwa der Preis für Ethereum um gut zehn Prozent auf 155 Dollar.