Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste bei Wirecard zum Einstieg. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters setzen sich am Mittwoch mit einem vorbörslichen Kursplus von 1,9 Prozent an die Spitze des Dax, nachdem sie in den vorangegangenen Tagen etwa 14 Prozent abgerutscht waren. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

