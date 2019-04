BÖRSEN-TICKER-Satellitenstart gibt Betreiber SES Auftrieb

Frankfurt, 05. Apr (Reuters) - Ein erfolgreicher Satellitenstart hievt die Aktien der Betreiberfirma SES in die Höhe. Sie gewinnen in Paris 5,5 Prozent. SES brachte den Angaben zufolge vier O3b-Satelliten für Mobilfunk- und Datenübertragungen in eine Erdumlaufbahn.

07:50 HERUNTERSTUFUNG SETZT BASF VORBÖRSLICH ZU

Ein negativer Analystenkommentar macht BASF zu schaffen. Die Aktien verlieren am Freitag vorbörslich 1,3 Prozent. Die Experten der Societe Generale (SocGen) stuften die Papiere auf “Hold” von “Buy” zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)