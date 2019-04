BÖRSEN-TICKER-Dax winkt größter Wochengewinn seit 2016

Frankfurt, 05. Apr (Reuters) - Dank der Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits steuert der Dax mit einem Kursplus von insgesamt vier Prozent auf aktuell 11.990 Punkte auf den größten Wochengewinn seit rund zweieinhalb Jahren zu. Der EuroStoxx50 hält sich am Freitag knapp im Plus bei 3445 Zählern und steht vor dem sechsten Tagesgewinn in Folge. Dies wäre die längste Serie seit mehr als einem halben Jahr.

***********************************************************

09:33 BITCOIN-KURSPLUS HILFT BÖRSENBETREIBER BITCOIN GROUP

Das wiedererwachte Interesse an Bitcoin schwappt auf die Unternehmen aus der Cyberwährungsbranche über. Die Aktien der Bitcoin Group, die eine Handelsplattform für Internet-Devisen betreibt, steigen um 8,5 Prozent auf 30,70 Euro. Die Cyberwährung Bitcoin gewinnt rund 2,5 Prozent und pendelt um die psychologisch wichtige Marke von 5000 Dollar.

***********************************************************

09:27 LEONI SETZEN ERHOLUNGSKURS FORT

Mit einem Kursplus von 1,2 Prozent ist der Autozulieferer Leoni erneut Spitzenreiter im MDax. Die Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler vom Donnerstag wirke noch nach, sagen Börsianer.

***********************************************************

09:24 SATELLITENSTART GIBT BETREIBER SES AUFTRIEB

Ein erfolgreicher Satellitenstart hievt die Aktien der Betreiberfirma SES in die Höhe. Sie gewinnen in Paris 5,5 Prozent. SES brachte den Angaben zufolge vier O3b-Satelliten für Mobilfunk- und Datenübertragungen in eine Erdumlaufbahn.

***********************************************************

07:50 HERUNTERSTUFUNG SETZT BASF VORBÖRSLICH ZU

Ein negativer Analystenkommentar macht BASF zu schaffen. Die Aktien verlieren am Freitag vorbörslich 1,3 Prozent. Die Experten der Societe Generale (SocGen) stuften die Papiere auf “Hold” von “Buy” zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)