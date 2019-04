BÖRSEN-TICKER-Herabstufung lastet auf Uniper-Aktien

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Eine Herabstufung drückt die Titel von Uniper vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,8 Prozent ans MDax-Ende. Händlern zufolge stufte die Bank Bernstein die Aktien auf "Underperform" von "Market-perform" nach unten. Das Kursziel liegt bei 22 Euro. ******************************************************* 07:53 ZALANDO KLETTERN NACH HOCHSTUFUNG AN MDAX-SPITZE Zalando-Aktien steigen nach einer Hochstufung vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,9 Prozent. Händlern zufolge stuften die Analysten von Liberum die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 45 Euro von 30 Euro. ******************************************************** 07:40 SAP NACH HERABSTUFUNG UNTER DRUCK Anleger gehen nach einer Herunterstufung auf Abstand zu SAP. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent und sind einer der schwächsten Dax-Werte. Analysten von HSBC stuften die Aktien auf "Hold" von "Buy" zurück. ***************************************************** 07:34 HENKEL EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel 90,72 1,85 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)