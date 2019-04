BÖRSEN-TICKER-Xing rutschen nach Herabstufung ans SDax-Ende

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Anleger nehmen nach einer Herunterstufung Reißaus bei Xing. Die Titel verlieren im Frankfurter Frühhandel gut drei Prozent und sind schwächster Wert im SDax. Analysten der Deutschen Bank stuften die Aktien auf "Hold" von "Buy" zurück, erhöhten aber ihr Kursziel auf 335 von 329 Euro. ****************************************************** 08:00 HERABSTUFUNG LASTET AUF UNIPER-AKTIEN Eine Herabstufung drückt die Titel von Uniper vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,8 Prozent ans MDax-Ende. Händlern zufolge stufte die Bank Bernstein die Aktien auf "Underperform" von "Market-perform" nach unten. Das Kursziel liegt bei 22 Euro. ******************************************************* 07:53 ZALANDO KLETTERN NACH HOCHSTUFUNG AN MDAX-SPITZE Zalando-Aktien steigen nach einer Hochstufung vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,9 Prozent. Händlern zufolge stuften die Analysten von Liberum die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 45 Euro von 30 Euro. ******************************************************** 07:40 SAP NACH HERABSTUFUNG UNTER DRUCK Anleger gehen nach einer Herunterstufung auf Abstand zu SAP. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent und sind einer der schwächsten Dax-Werte. Analysten von HSBC stuften die Aktien auf "Hold" von "Buy" zurück. ***************************************************** 07:34 HENKEL EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel 90,72 1,85 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)