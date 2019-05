BÖRSEN-TICKER-Arcelormittal macht Nachfrageschwäche zu schaffen

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Die Aktien von ArcelorMittal fallen um sechs Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juli 2016. Der Stahlhersteller will seine Produktion in Europa weiter zurückfahren. Er begründete den Schritt mit der anhaltend schwachen Nachfrage und hohen Importniveaus in Europa. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 25 Prozent verloren. *********************************************** 7:24 BECHTLE, EVONIK UND ANDERE EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Bechtle 110,60 1,00 AG Evonik Industries 25,06 1,15 AG Fraport AG 73,24 2,00 Frankfurt Airport Services Worldwide Nemetschek 144,10 0,81 SE Rheinmetall 100,25 2,10 AG Software 30,62 0,71 AG BayWa 27,10 0,90 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)