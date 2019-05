BÖRSEN-TICKER-China-Drohung schickt Chipwerte auf Talfahrt

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Die Furcht vor Produktionsausfällen durch Beschränkungen von chinesischen Seltene-Erden-Exporten setzt Chipwerten zu. Die Aktien von Intel, Micron und NVidia verlieren im vorbörslichen US-Geschäft bis zu zwei Prozent. Ähnlich stark verlieren die europäischen Konkurrenten Infineon und ASML. *********************************************************** 14:14 EXPORTABHÄNGIGE US-WERTE VORBÖRSLICH IM MINUS Wegen der erneuten Spannungen zwischen den USA und China steigen Anleger bei exportabhängigen US-Werten aus. So verlieren die Aktien von Boeing und Caterpillar vorbörslich jeweils rund ein Prozent. *********************************************************** 11:36 KURZZEITIG VERZERRTE KURSE BEI STOXX 600 Technische Probleme waren nach Angaben des europäischen Indexanbieters Stoxx der Grund für einen ungewöhnlichen Kursausschlag beim Stoxx600 und beim Sektorindex für Industriegüter. Die beiden Indizes hoben kurz nach Handelsbeginn um 09.00 Uhr MESZ rasant ab und fielen dann unmittelbar wieder. Nach Angaben von Stoxx waren "inkorrekte Preisdaten" für die Aktien des in den Indizes notierten Unternehmens Howden Joinery schuld, die zu Verzerrungen geführt hätten. ******************************************************** 11:24 PESSIMISTEN ÜBERNEHMEN AM ÖLMARKT - PREISE FALLEN Die Angst der Anleger vor einem weltweiten Konjunktureinbruch drückt die Ölpreise nach unten. Brent kostet mit 68,99 Dollar je Fass rund 1,6 Prozent weniger, WTI fällt um 1,5 Prozent auf 58,23 Dollar. Angesichts des anhaltenden Handelskonflikts hätten die Pessimisten am Ölmarkt die Oberhand gewonnen, sagt Portfoliomanager James Mick vom Investmenthaus Tortoise. ************************************************************ 09:34 ARCELORMITTAL MACHT NACHFRAGESCHWÄCHE ZU SCHAFFEN Die Aktien von ArcelorMittal fallen um sechs Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juli 2016. Der Stahlhersteller will seine Produktion in Europa weiter zurückfahren. Er begründete den Schritt mit der anhaltend schwachen Nachfrage und hohen Importniveaus in Europa. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 25 Prozent verloren. *********************************************** 07:24 BECHTLE, EVONIK UND ANDERE EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bechtle 110,60 1,00 Evonik 25,06 1,15 Fraport 73,24 2,00 Nemetschek 144,10 0,81 Rheinmetall 100,25 2,10 Software AG 30,62 0,71 BayWa AG 27,10 0,90 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)