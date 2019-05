BÖRSEN-TICKER-Bitcoin knackt 9000er Marke

Frankfurt, 30. Mai (Reuters) - Bitcoin kostet erstmals seit gut einem Jahr wieder mehr als 9000 Dollar. Die Cyber-Devise verteuerte sich um fünf Prozent auf 9100,30 Dollar. Offenbar hätten einige Anleger Angst, die Rally zu verpassen, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Der Weg zur 10.000er Marke sei nun frei. *********************************************************** 10:15 DAILY MAIL STEIGEN NACH STARKEN ZAHLEN Ein besser als erwartet ausgefallenes Halbjahresergebnis treibt die britische Mediengruppe Daily Mail and General Trust auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten. Die Papiere klettern um bis zu 11,7 Prozent auf 754 Pence. ***************************************************** 07:42 LEG IMMOBILIEN UND INDUS EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Donnerstag mit Dividendenabschag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro LEG Immobilien 109,70 3,53 Indus 40,75 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)